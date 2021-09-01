Проект «Про Ноги» занимаеться протезированием и реабилитацией на территории Российской Федерации по программе ФСС. Протезирование для граждан РФ осуществляется Бесплатно.

Мы активно работаем с нашими пациентами, направляем их по жизни ставим на ноги. Приглашаем на протезирование из других регионов, комфортно размещаем и помогаем получить навыки ходьбы на протезе. Наши пациенты приезжают к нам со всех концов России от Магадана до Калининграда. Каждый получает индивидуальный подход и необходимое грамотное протезирование.

Среди наших пациентов дети и взрослые, спортсмены и пенсионеры. Каждый пациент получает квалифицированную помощь и поддержку, становиться на ноги. Мы активно сотрудничаем с врачами хирургами и управлением адаптивного спорта и поэтому многие наши пациенты становятся параолимпийскими спортсменами.

Особое внимание уделяется воинам нуждающимся в восстановлении и реабилитации.