Протезирование Адаптация Мотивация
Компания осуществляет услугу оформления, изготовления протеза и помощи при подаче документов.
Общая информация о проекте
Проект «Про Ноги» занимаеться протезированием и реабилитацией на территории Российской Федерации по программе ФСС. Протезирование для граждан РФ осуществляется Бесплатно.
Мы активно работаем с нашими пациентами, направляем их по жизни ставим на ноги. Приглашаем на протезирование из других регионов, комфортно размещаем и помогаем получить навыки ходьбы на протезе. Наши пациенты приезжают к нам со всех концов России от Магадана до Калининграда. Каждый получает индивидуальный подход и необходимое грамотное протезирование.
Среди наших пациентов дети и взрослые, спортсмены и пенсионеры. Каждый пациент получает квалифицированную помощь и поддержку, становиться на ноги. Мы активно сотрудничаем с врачами хирургами и управлением адаптивного спорта и поэтому многие наши пациенты становятся параолимпийскими спортсменами.
Особое внимание уделяется воинам нуждающимся в восстановлении и реабилитации.
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Протезирование
Протезы для бедра
Протез бедра один из самых востребованных видов протезов. Наша компания изготовляет, осуществляет подгонку, настройку протеза. Нарабатываем совместно одевание протеза, алгоритмы шагов.
Особое внимание уделяется удобству индивидуальной гильзы и эстетике самого протеза. Протез должен хорошо сидеть на ноге и располагающе выглядеть. Гарантийный ремонт на протяжении срока пользования.
Помощь
По законодательству РФ протезирование бесплатно — гражданам компенсируется стоимость протеза:
- Модульный — раз в 2 года
- Электронный — раз в 3 года
- Детские протезы — ребятам до 18 лет меняются раз в год
- Протез первичный тренировочный — меняется через год
Компания осуществляет услугу оформления, изготовления протеза и помощи при подаче документов.