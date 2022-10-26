Спортивное протезирование
Очень многие из ребят попавших к нам на протезирование и реабилитацию становятся профессиональными спортсменами, занимаються Кроссфитом, Картингом, ходят в походы, заниматься в зале, бегают на дистанции. И снимают вместе с нами Мотивационные видео.
Не секрет что для спортивных протезов применяются усиленные технологии и так же гарантия на весь срок протезирования.
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