Очень многие из ребят попавших к нам на протезирование и реабилитацию становятся профессиональными спортсменами, занимаються Кроссфитом, Картингом, ходят в походы, заниматься в зале, бегают на дистанции. И снимают вместе с нами Мотивационные видео.

Не секрет что для спортивных протезов применяются усиленные технологии и так же гарантия на весь срок протезирования.

Подключайтесь к нашей команде!